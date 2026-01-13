Thema u.a.: Wer wird Deutschlands beste Feuerwehreinheit?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.01.2026: Thema u.a.: Wer wird Deutschlands beste Feuerwehreinheit?
60 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Bei der Deutschen Feuerwehrmeisterschaft in Böblingen kämpfen die 60 besten Feuerwehreinheiten um die Medaillen für das beste Team des Landes. Welche Mannschaft legt die beste Zeit hin, welche Favoriten machen zu viele Fehler? Und zeigen die Frauenmannschaften den Männern, wo es langgeht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen