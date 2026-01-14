Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: LKW mit Schieflage - Autobahnpolizei Osnabrück

Kabel EinsFolge vom 14.01.2026
60 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Die Autobahnpolizei Osnabrück kontrolliert heute LKW. Frank Krämer und seinen Kollegen fällt ein besonderer Lastwagen auf, der sichtbar eine Schieflage aufweist. Was werden die Polizisten bei der Kontrolle entdecken?

