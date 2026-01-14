Thema u.a.: LKW mit Schieflage - Autobahnpolizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.01.2026: Thema u.a.: LKW mit Schieflage - Autobahnpolizei Osnabrück
60 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Die Autobahnpolizei Osnabrück kontrolliert heute LKW. Frank Krämer und seinen Kollegen fällt ein besonderer Lastwagen auf, der sichtbar eine Schieflage aufweist. Was werden die Polizisten bei der Kontrolle entdecken?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen