Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund - Drogen auf der Autobahn
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.01.2026: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund - Drogen auf der Autobahn
61 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Die A2 bei Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko von der „Kontrolleinheit Verkehrswege“ verdächtige Fahrzeuge und Personen. Die beiden entdecken ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen und lotsen es zum nächsten Rastplatz. Bei der Kontrolle entdecken die Zöllner Drogen. Kann der Mann die Fahrt fortsetzen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
