Folge vom 31.01.2025: Unfall unter Alkohol - Polizei Neukölln!
Steffen Nitz und Philipp Riemer von der Polizei Berlin Neukölln fahren in ihrer Nachtschicht zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten hat Alkohol getrunken. Die Aussagen der Fahrer sind widersprüchlich – die Polizisten nehmen alle Spuren auf. Können sie hier Klarheit schaffen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
