Folge vom 21.10.2025: Thema u.a.: Wohnwagen für einen € zu verkaufen
62 Min. Ab 12
Campingschrauber Olli Schmidt und Peter Trautmann sind heute auf einem alten Bauernhof zur Begutachtung eines 12 Jahre alten Wohnwagens. Der Eigentümer fährt damit nicht mehr in Urlaub und will ihn für einen Euro verkaufen. Die Campingschrauber begutachten den Wohnwagen um dann eine Kaufentscheidung zu treffen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
