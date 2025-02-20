Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: US-Cop Richard Geng

Kabel EinsFolge vom 20.02.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: US-Cop Richard Geng

Thema u. a.: US-Cop Richard GengJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.02.2025: Thema u. a.: US-Cop Richard Geng

61 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Monterey County im Norden von Kalifornien: Der Landkreis ist das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine umfangreiche Ausrüstung. So stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter an der Westküste der USA.

Alle verfügbaren Folgen