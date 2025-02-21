Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verkehrspolizei Hohenbrunn

Kabel EinsFolge vom 21.02.2025
Verkehrspolizei Hohenbrunn

Verkehrspolizei HohenbrunnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.02.2025: Verkehrspolizei Hohenbrunn

61 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Theresa und Josef von der Verkehrspolizei Hohenbrunn bei München stoppen einen Lkw. Die Dachplane ist zerrissen. Es besteht Lebensgefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Denn sollte die Plane ganz abreißen, könnte sie auf die Scheibe eines anderen Fahrzeugs fallen und dem Fahrer die Sicht nehmen. Außerdem gibt es noch weitere Verstöße. Und: Die Abrissprofis

Alle verfügbaren Folgen