Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Schwerlastkontrolle Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 10.03.2025
Folge vom 10.03.2025: Schwerlastkontrolle Braunschweig

60 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12

Lena Kampe und Radek Meyer von der Polizei Braunschweig sind heute gemeinsam mit fast 300 Kollegen bei einer Großkontrolle im Einsatz. Die beiden stoppen einen LKW, dessen Ladungssicherung eine reine Katastrophe ist. Die Folge: der Fahrer darf die Fahrt nicht fortsetzen. Zudem muss er mit einer erheblichen Strafe rechnen.

