Thema u. a.: Flugrettung Hinterdux: Höhenrettung in Extremsituationen!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.02.2025: Thema u. a.: Flugrettung Hinterdux: Höhenrettung in Extremsituationen!
61 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Notärztin Christine, Flugretter Florian und Pilot Jörg retten Wintersportler in höchster Not. Ob ein bewusstloser Skifahrer oder der Verdacht auf Schlaganfall - ihr Einsatz fordert Präzision, Schnelligkeit und Nervenstärke. Und: Polizeikontrolle auf der A1
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen