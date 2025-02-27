Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Fanbesuch in Frankfurt - Bernd Zehner in Alt-Sachsenhausen

Kabel Eins
Folge vom 27.02.2025
Thema u. a.: Fanbesuch in Frankfurt - Bernd Zehner in Alt-Sachsenhausen

Der Frankfurter Stadtteil Alt-Sachsenhausen gilt als das Ausgehviertel der Stadt. Profi-Koch und Food-Influencer Bernd Zehner macht sich auf, die kulinarischen Highlights der Partymeile zu entdecken. Dabei bewertet er die Gerichte hinsichtlich Qualität, Geschmack und Preis-Leistung. Während seines Food-Tests trifft er nicht nur auf zahlreiche Partygänger, sondern auch auf viele begeisterte Fans.

