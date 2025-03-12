Thema u. a.: Bundespolizei am Flughafen MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.03.2025: Thema u. a.: Bundespolizei am Flughafen München
61 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12
Tabea und Peter von der Bundespolizei am Münchner Flughafen müssen zu einer Maschine aus Basel, um einen Mann zu verhaften. Rund 500 Haftbefehle vollstreckt die Bundespolizei am Münchner Flughafen jährlich – oft eine heikle Situation. Denn keiner kann sagen, wie Gesuchte reagieren. Dann kommt eine Meldung per Funk: ein Mann wurde beim Rauchen im Flughafengebäude erwischt, seit 2008 ist das Rauchen dort verboten. Der Mann reagiert aggressiv.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen