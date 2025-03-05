Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bernd Zehner in Köln: Die Suche nach dem besten Sauerbraten

Kabel EinsFolge vom 05.03.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Bernd Zehner in Köln: Die Suche nach dem besten Sauerbraten

Thema u. a.: Bernd Zehner in Köln: Die Suche nach dem besten SauerbratenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.03.2025: Thema u. a.: Bernd Zehner in Köln: Die Suche nach dem besten Sauerbraten

61 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

Sauerbraten ist ein echter Klassiker der deutschen Küche und vor allem im Rheinland sehr beliebt. Der YouTuber und erfahrene Koch Bernd Zehner macht den Test in Köln: Wo bekommt er den besten Sauerbraten der Karnevalshochburg? Durch seine Erfahrung als Koch entscheidet der Fleisch-Experte, welches Sauerbraten-Gericht wirklich das Beste ist und mit echter Handwerkskunst zubereitet wurde.

Alle verfügbaren Folgen