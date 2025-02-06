Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.02.2025: Kettensäge in XXL
61 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Jens Kettelhake ist im Besitz einer riesigen mobilen Sägeanlage. Mit dem Giganten ist er in ganz Deutschland unterwegs, um riesige Baumstämme in Kleinholz zu verarbeiten. Beauftragt wird er von Holzhändlern, Förstern und Privatpersonen. Viele von ihnen wollen die zurechtgesägten Stämme weiterverarbeiten – zum Beispiel zu Tischplatten oder Schränken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen