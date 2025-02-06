Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kettensäge in XXL

Kabel EinsFolge vom 06.02.2025
Kettensäge in XXL

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.02.2025: Kettensäge in XXL

61 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Jens Kettelhake ist im Besitz einer riesigen mobilen Sägeanlage. Mit dem Giganten ist er in ganz Deutschland unterwegs, um riesige Baumstämme in Kleinholz zu verarbeiten. Beauftragt wird er von Holzhändlern, Förstern und Privatpersonen. Viele von ihnen wollen die zurechtgesägten Stämme weiterverarbeiten – zum Beispiel zu Tischplatten oder Schränken.

