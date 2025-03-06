Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 06.03.2025
61 Min.
Ab 12

Während andere EU-Länder schon längst dazu übergegangen sind die Fahrleistungen von Menschen ab 65 Jahren in regelmäßigen Abständen zu testen, gibt es in Deutschland den Führerschein auf Lebenszeit. Michael Borucu ist Fahrlehrer und seit 14 Jahren der Senioren-Fahr-Checker vom ADAC. Ein älteres Ehepaar will den Fahrcheck freiwillig machen. Ob sie dem Berliner Straßenverkehr noch gewachsen sind?

