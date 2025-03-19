Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Polizeistreife - Notruf im Märkisch-Oderland

Kabel EinsFolge vom 19.03.2025
61 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Notruf: ein Mann meldet mitten in der Nacht, dass ihm mehrere Männer auflauern – und zwar mit Schusswaffen. Mit Blaulicht und Maschinenpistolen eilen Toni Wiedenhöft und Philipp Olschewski von der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland zu Hilfe.

