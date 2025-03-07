Thema u. a.: Viel zu tun für Frohmarktleiter Thomas ParchimJetzt kostenlos streamen
In Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, steht für Flohmarktleiter Thomas Frost der letzte Flohmarkt des Jahres an. Viele bekannte Händler sind gekommen. Als Betreiber ist er für alles verantwortlich - und damit auch für Sicherheit und Ordnung. Diesmal muss er sich jedoch auch als Elektriker beweisen.
