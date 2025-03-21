Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte auf

Kabel EinsFolge vom 21.03.2025
Joyn Plus
Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte auf

Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte aufJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.03.2025: Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte auf

61 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA kontrolliert in der Stuttgarter Innenstadt Pelz in drei verschiedenen Modeläden. Denn trotz einer Deklarationspflicht von Echtpelz-Produkten kennzeichnen viele Einzelhändler echten Pelz falsch oder gar nicht.

Alle verfügbaren Folgen