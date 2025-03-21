Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte aufJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.03.2025: Jana Hoger deckt falsch deklarierte Pelzprodukte auf
61 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA kontrolliert in der Stuttgarter Innenstadt Pelz in drei verschiedenen Modeläden. Denn trotz einer Deklarationspflicht von Echtpelz-Produkten kennzeichnen viele Einzelhändler echten Pelz falsch oder gar nicht.
