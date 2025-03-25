Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 25.03.2025
Folge vom 25.03.2025: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund - Festnahme im Restaurant

61 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Jan und Marcus vom Hauptzollamt fahren heute zu einem Restaurant, in dem laut Hinweisgeber mehrere Mitarbeiter ohne Erlaubnis schwarz arbeiten sollen. Und tatsächlich: Ein Mann arbeitet ohne gültige Papiere. Jan und Marcus müssen eingreifen. Welche Strafe droht dem Mann?

