Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund - Festnahme im Restaurant
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.03.2025: Thema u.a.: Hauptzollamt Dortmund - Festnahme im Restaurant
61 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Jan und Marcus vom Hauptzollamt fahren heute zu einem Restaurant, in dem laut Hinweisgeber mehrere Mitarbeiter ohne Erlaubnis schwarz arbeiten sollen. Und tatsächlich: Ein Mann arbeitet ohne gültige Papiere. Jan und Marcus müssen eingreifen. Welche Strafe droht dem Mann?
