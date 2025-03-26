Thema u.a.: Arbeit mit Aussicht – Baumpfleger HamburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.03.2025: Thema u.a.: Arbeit mit Aussicht – Baumpfleger Hamburg
61 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Baumpfleger Louis Krüger und sein Kollege Thorben Pein müssen bei der Arbeit hoch hinaus. Ihr heutiger Auftrag: In einem Hof mehrere hohe Bäume wie eine Pappel, Robinie und Eiche zurückschneiden. Dabei müssen sie sich absichern, denn Sicherheit ist bei dem Job das Allerwichtigste.
