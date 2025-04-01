Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 01.04.2025
Folge vom 01.04.2025: Thema u.a.: Autobahn und Stadtkontrolle Osnabrück

61 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Dennis Meinders und Timo Wellnitz sind heute auf der A30 bei Osnabrück unterwegs und kontrollieren die Kennzeichen von auffälligen Autos. Die Polizisten halten einen Wagen aus Polen an und decken etwas Mysteriöses auf. Sie sind überrascht, denn so einen Fall hatten sie noch nie!

