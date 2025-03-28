Thema u. a.: Die Ordnung in der Sünde – Hausmeister auf der ReeperbahnJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.03.2025: Thema u. a.: Die Ordnung in der Sünde – Hausmeister auf der Reeperbahn
61 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Die Hamburger Reeperbahn: Sobald die letzten Bars und Clubs schließen, schlägt die Stunde von André Schneider, genannt Atze. Als Hausmeister kümmert er sich um alle möglichen Arbeiten, die auf dem Kiez anfallen. Darunter Reparaturen, Wartungen und Schreinerarbeiten. Er räumt nicht nur die Hinterlassenschaften der letzten Partynacht weg sondern sorgt für blitzblanke Räume und Toiletten. Zur Seite steht ihm sein Freund Heino Köhn.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen