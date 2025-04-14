Thema u. a.: Brot-Test in Augsburg und eine brandgefährliche AutofahrtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.04.2025: Thema u. a.: Brot-Test in Augsburg und eine brandgefährliche Autofahrt
61 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Manfred Stiefel ist Brotprüfer. Heute testet er sich im Auftrag der Bäckerinnung Augsburg durch dutzende Brote und Brötchen verschiedener Bäckermeister. Nur die besten Backwaren erhalten die volle Punktzahl und damit das begehrte Gütesiegel „sehr gut“. Welches Brot kann den Profi überzeugen und wo müssen die Bäckermeister nachbessern?
