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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Schraubst du noch oder campst du schon?

Kabel EinsFolge vom 15.04.2025
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Thema u.a.: Schraubst du noch oder campst du schon?

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.04.2025: Thema u.a.: Schraubst du noch oder campst du schon?

60 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Sandra ist unter die Camper gegangen. Jetzt will sie mit ihrem alten Wohnwagen Urlaub machen und die Freiheit des Campens genießen. Leider geht weder das Wasser noch die Heizung. Ein Fall für die Campingschrauber Oli Schmidt und Peter Trautmann – sie kümmern sich um den Fall.

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