Thema u.a.: Schraubst du noch oder campst du schon?Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.04.2025: Thema u.a.: Schraubst du noch oder campst du schon?
60 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Sandra ist unter die Camper gegangen. Jetzt will sie mit ihrem alten Wohnwagen Urlaub machen und die Freiheit des Campens genießen. Leider geht weder das Wasser noch die Heizung. Ein Fall für die Campingschrauber Oli Schmidt und Peter Trautmann – sie kümmern sich um den Fall.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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