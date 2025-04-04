Thema u.a.: Wunderheilerin oder Hokuspokus? - Pferdeflüsterin Franziska HartlJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 04.04.2025: Thema u.a.: Wunderheilerin oder Hokuspokus? - Pferdeflüsterin Franziska Hartl
61 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Franziska Hartl ist die letzte Hoffnung für viele Tiere: Mit ihrer speziellen Physiotherapie bringt sie lahme Pferde wieder zum Galopp und heilt Schweine mit gezielten Griffen. Selbst Ziegen und Wildtiere profitieren von ihrer Osteopathie – oft in letzter Sekunde vor dem Schlachter. Eine Ziege mit Abszess bekommt Hilfe durch Blutegel, ein im Kreis laufendes Pferd entkommt dank ihrer Behandlung dem sicheren Tod. Sogar im Schweinestall sorgt sie für Bewegung – wortwörtlich!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen