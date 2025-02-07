Gewalt am Gleis: Bundespolizei BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.02.2025: Gewalt am Gleis: Bundespolizei Berlin
60 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Sachbeschädigung, Drogendelikte, Personen im Gleis – das ist der Alltag der Bundespolizisten Maria und Stephan. Gleich zu Beginn der Schicht geht es mit Blaulicht zum Bahnhof Ostkreuz: ein Mann hat einen Zug beschädigt und das Sicherheitspersonal bedroht
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen