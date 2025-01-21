Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 21.01.2025
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.01.2025: Technische Servicehelfer Vlexx

60 Min.
Folge vom 21.01.2025
Ab 12

Anita und Martin sind technische Servicehelfer bei einem privaten Eisenbahnunternehmen in Mainz. Täglich sorgen sie für die pünktliche Bereitstellung der Züge. Von Wartungen über Rangierarbeiten bis hin zum Betanken. Die beiden sind das Bindeglied zwischen Leitstelle, Werkstatt und Lokführern.

