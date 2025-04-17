Thema u. a.: Illegaler Welpenhandel - Jana Hoger deckt auf!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.04.2025: Thema u. a.: Illegaler Welpenhandel - Jana Hoger deckt auf!
60 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist in Berlin unterwegs. Ihr Ziel: Illegalen Welpen-Händlern das Handwerk legen. Denn der Verkauf von Hunde-Babys ist deutschlandweit ein Millionen-Geschäft.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
