Kabel EinsFolge vom 17.04.2025
Folge vom 17.04.2025: Thema u. a.: Illegaler Welpenhandel - Jana Hoger deckt auf!

60 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist in Berlin unterwegs. Ihr Ziel: Illegalen Welpen-Händlern das Handwerk legen. Denn der Verkauf von Hunde-Babys ist deutschlandweit ein Millionen-Geschäft.

