Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.04.2025: Leidenschaft die Leiden schafft – Camperchecker Axel Osterloh
Folge vom 22.04.2025
Kann ein 30 Jahre altes Wohnmobil für 600 Euro etwas taugen? Bei Camper-Checker Axel Osterloh aus Oldenburg schrillen bei dem Preis alle Alarmglocken, aber das Brüderpaar Jörg und Helmut Wandt aus Drochtersen bei Hamburg ist überzeugt, einen guten Kauf gemacht zu haben. Camper-Checker Axel schaut sich das Fahrzeug genauer an und findet haarsträubende Mängel und Macken, wohin er auch schaut. Ist der Camper noch zu retten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
