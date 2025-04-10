Thema u.a.. Gala Dinner by Wolfgang MüllerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.04.2025: Thema u.a.. Gala Dinner by Wolfgang Müller
61 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Die Schlossmühle in Rheda verwandelt sich dank Sternekoch Wolfgang Müller und dem kreativen Küchenvirtuosen Christofer „Toffi“ Will in eine Bühne für kulinarische Meisterwerke! 24 Gäste sollen mit einem unvergesslichen Sieben-Gänge-Menü verwöhnt werden, das die Vielfalt der internationalen Küche feiert. Ein Abend, der nicht nur Premiere feiert, sondern zur festen Größe in der Genusswelt werden soll, so wünscht es sich Gastgeber und Grillexperte Sven Schurig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen