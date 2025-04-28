Neun Leopard Panzer auf der AutobahnJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.04.2025: Neun Leopard Panzer auf der Autobahn
60 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Der Leopard 2 A7V ist der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr. Mit neun dieser jeweils mehr als 60 Tonnen schweren Gefährten geht es für das Panzerbatallion 104 auf eine Gefechtsübung. Doch dafür müssen die Panzer über die Autobahn und durch eine Ortschaft zum Verladebahnhof. Für die Besatzung und Panzerkommandant Philipp sind die normalen Straßen eine Herausforderung.
