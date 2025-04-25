Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!

Kabel EinsFolge vom 25.04.2025
Joyn Plus
Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!

Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.04.2025: Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!

60 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Jörg E. und Stephan H. mit weiteren Kollegen und Gutachtern getunte Fahrzeuge. Beim ersten Fahrzeug entdecken die beiden manipulierte Schalldämpfer. Der Fahrer will davon nichts gewusst haben. Müssen die Polizisten den Wagen stilllegen lassen?

Alle verfügbaren Folgen