Thema u.a.: „Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Berliner CurrywurstJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.05.2025: Thema u.a.: „Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Berliner Currywurst
61 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12
Sie gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor: Die Currywurst. Für viele Einheimische Kult, für Touristen ein „Must Have“. 70 Millionen Currywürste gehen alleine in Berlin jährlich über die Theke, doch nicht alle schmecken, wenn man die Internetkritiken einiger Buden durchliest. Foodtester Mirko Reeh testet für Achtung Kontrolle deutschlandweit Lokale mit schlechten Bewertungen im Netz - und zwar „Undercover“ mit versteckter Kamera. Was er alles in Berlin vorgesetzt bekommt ist sehenswert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen