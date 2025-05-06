Thema u.a.: Tuningkontrolle RavensburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.05.2025: Thema u.a.: Tuningkontrolle Ravensburg
60 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco Kammer und Andreas Kudella anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee aufgemotzte Fahrzeuge unter die Lupe. Ein Mann hat an seinem aufgemotzten Schlitten die gesamte Auspuffanlage selbst geschweißt. Doch das ist längst nicht alles.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen