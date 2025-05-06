Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Tuningkontrolle Ravensburg

Kabel Eins
Folge vom 06.05.2025
Thema u.a.: Tuningkontrolle Ravensburg

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.05.2025: Thema u.a.: Tuningkontrolle Ravensburg

60 Min.
Ab 12

In Ravensburg nehmen die Polizisten Marco Kammer und Andreas Kudella anlässlich einer großen Tuningmesse am Bodensee aufgemotzte Fahrzeuge unter die Lupe. Ein Mann hat an seinem aufgemotzten Schlitten die gesamte Auspuffanlage selbst geschweißt. Doch das ist längst nicht alles.

