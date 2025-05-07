Thema u.a.: Keller-Erkunder Jeremy PlaidJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.05.2025: Thema u.a.: Keller-Erkunder Jeremy Plaid
61 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Jeremy Plaidl gilt als inoffizieller König der Unterwelt von Wien. Hier erkundet er zusammen mit seiner Freundin Nadine Popofsits die teils Jahrhunderte alten und bis zu dreistöckigen unterirdischen Gewölbekeller. Er dokumentiert dabei den Zustand und skurrile Gegenstände, die er dort immer wieder findet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen