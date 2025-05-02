Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zahlreiche Diebstähle - Ladendetektive im Supermarkt am Regensburger Bahnhof

Kabel EinsFolge vom 02.05.2025
60 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 12

Achtung Kontrolle begleitet die Ladendetektive Max und Florian an einem Sonntagnachmittag bei ihrer Arbeit im Supermarkt am Regensburger Hauptbahnhof. Gerade am Wochenende ist hier viel los. Der Supermarkt im Bahnhof ist der Einzige, der dann geöffnet hat. Dementsprechend kaufen hier viele Menschen ein. Aber nicht jeder, der etwas aus dem Supermarkt möchte, bezahlt die Ware auch. Können die Detektive die Ladendiebe auf frischer Tat ertappen?

