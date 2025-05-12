Thema u.a.: Kevin von Holt testet einen deutschen Klassiker - RouladenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.05.2025: Thema u.a.: Kevin von Holt testet einen deutschen Klassiker - Rouladen
61 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Der Hamburger Koch Kevin von Holt testet heute Rinderrouladen – von traditionell geschmorten Klassikern über modern interpretierte Kreationen bis hin zu preiswerter Hausmannskost direkt von der Theke. Dafür besucht er drei Restaurants in der Hansestadt Lübeck und Umgebung und lässt sich in den Küchen die Geheimnisse der Zutaten und Zubereitung zeigen. Welche der drei Varianten wird ihn am meisten überzeugen?
