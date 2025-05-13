Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 13.05.2025
61 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Chris Wajda und sein Team sind die Profis für unzugängliche Orte. Kein Auftrag ist für die Industriekletterer von „Alles Senkrecht“ zu hoch. Diesmal reinigen sie in an einem Hotel Fenster, die wegen der Lage direkt am Rhein nur durch Abseilen vom Dach erreichbar sind. Ein gefährliches Unterfangen.

