Thema u.a.: Unfalldienst BremerhavenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.06.2025: Thema u.a.: Unfalldienst Bremerhaven
60 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Helmut und Michael von der Polizei Bremerhaven sind unterwegs zu einem größeren Verkehrsunfall. Obwohl es am Anfang allen Beteiligten gut geht, verschlechtert sich der Zustand einer Beteiligten. Die Polizisten müssen schnell handeln. Und: Platzwart Udo Tesch
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen