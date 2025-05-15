Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Wasserschaden im Mehrfamilienhaus

Kabel EinsFolge vom 15.05.2025
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.05.2025: Thema u.a.: Wasserschaden im Mehrfamilienhaus

62 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Wenn in Berlin und Umgebung Wasser in der Wohnung steht, dann sind Christos Kalakanis und Dominik Schulz gefragt. Die beiden sind Experten bei ermitteln die Ursachen von Wasserschäden. Heute sind sie in einem Mehrfamilienhaus unterwegs. Fünf Wohnungen sind von einem Wasserschaden betroffen, überall ist es nass. Christos Kalakanis und Dominik Schulz machen sich dran das Leck zu finden.

