Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.05.2025: Thema u.a.: Wasserschaden im Mehrfamilienhaus
62 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Wenn in Berlin und Umgebung Wasser in der Wohnung steht, dann sind Christos Kalakanis und Dominik Schulz gefragt. Die beiden sind Experten bei ermitteln die Ursachen von Wasserschäden. Heute sind sie in einem Mehrfamilienhaus unterwegs. Fünf Wohnungen sind von einem Wasserschaden betroffen, überall ist es nass. Christos Kalakanis und Dominik Schulz machen sich dran das Leck zu finden.
