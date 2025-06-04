Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Campingschrauber Campingwoche

Kabel EinsFolge vom 04.06.2025
Thema u.a.: Campingschrauber Campingwoche

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.06.2025: Thema u.a.: Campingschrauber Campingwoche

Folge vom 04.06.2025

Die Campingschrauber Peter und Oli haben einen Spezialauftrag: Ein Wohnwagen ist feucht und schimmelt. Die Besitzer haben den 40 Jahre alten Camper preiswert erstanden und wollen damit in den Urlaub. Ob das die beiden noch rechtzeitig hinkriegen? Und: Fränkischer Bratwurstgipfel

