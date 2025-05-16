Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in AmsterdamJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 16.05.2025: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in Amsterdam
62 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Mirko Reeh probiert sich heute durch die Süßspeisen Amsterdams: Poffertjes und Pfannkuchen. Er testet die Angebote von drei Restaurants auf Geschmack, Qualität und Service. In den Online-Bewertungen schneiden alle drei Lokale mit sehr wenigen Punkten ab. – doch der Test vor Ort bringt überraschende Erkenntnisse.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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