Folge vom 19.05.2025: Thema u. a.: Premium Fast Food und Zoll Darmstadt - LKW Kontrolle
61 Min.
Fast Food auf höchstem Niveau – das will Fleisch-Sommelier Stefan Kölsch in Hamburg genauer unter die Lupe nehmen. Er will testen und herausfinden, ob da, wo Premium draufsteht, auch wirklich gutes Fleisch drinstecken. Stefan Kölsch erklärt auch den Unterschied zwischen einem Smashburger und einem normalen Hamburger ist und ob die Burger das Premiumversprechen einhalten.
