Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Tuningkontrolle Hildesheim

Kabel EinsFolge vom 05.06.2025
Thema u.a.: Tuningkontrolle Hildesheim

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 05.06.2025: Thema u.a.: Tuningkontrolle Hildesheim

60 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12

In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Jörg und Stephan mit weiteren Kollegen und Gutachtern getunte Fahrzeuge. Beim ersten PKW entdecken die beiden manipulierte Schalldämpfer. Der Fahrer weiß von nichts und reagiert aggressiv. Müssen die beiden den Wagen stilllegen? Und: Missy Food Markt

