Folge vom 05.06.2025: Thema u.a.: Tuningkontrolle Hildesheim
60 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Jörg und Stephan mit weiteren Kollegen und Gutachtern getunte Fahrzeuge. Beim ersten PKW entdecken die beiden manipulierte Schalldämpfer. Der Fahrer weiß von nichts und reagiert aggressiv. Müssen die beiden den Wagen stilllegen? Und: Missy Food Markt
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen