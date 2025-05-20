Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder Hannover

Kabel EinsFolge vom 20.05.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder Hannover

Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder HannoverJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.05.2025: Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder Hannover

60 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

In Berlin packt Schornsteinfeger Alain Rappsilber an: Zwischen alten Heizungen und dämpfenden Woks prüft der Kiezkehrer ob alles seine Ordnung hat, ob zu Hause oder im Bistro. Ein Tag, zwei Welten- und ein echter Berliner Held mittendrin.

Alle verfügbaren Folgen