Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder HannoverJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.05.2025: Thema u. a.: Kiezkehrer Berlin und Abfallfahnder Hannover
60 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
In Berlin packt Schornsteinfeger Alain Rappsilber an: Zwischen alten Heizungen und dämpfenden Woks prüft der Kiezkehrer ob alles seine Ordnung hat, ob zu Hause oder im Bistro. Ein Tag, zwei Welten- und ein echter Berliner Held mittendrin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen