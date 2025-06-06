Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.06.2025
61 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Yvonne und ihr Entrümpelungs-Team sind im Einsatz, um eine Messi-Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen. Vom Chaos zur Ordnung und das schnellstmöglich. In zwei Tagen müssen rund 5.000 Kilogramm Sperrmüll, Holz und Bauschutt die ehemaligen vier Wände verlassen. Und: Blitzblume Ingelheim

