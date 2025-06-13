Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 13.06.2025
Folge vom 13.06.2025: Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin Heike

60 Min.
Ab 12

In Deutschland gilt die Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch mit steigendem Alter nimmt die Fahrtauglichkeit ab. Aus diesem Grund gibt es Menschen wie Heike Hilbig. Die Fahrlehrerin aus Leinzell bietet freiwillige Senioren-Fahr-Checks für Rentner an, um deren Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Heute steigt sie zu zwei Senioren ins Auto und stell schnell fest: zu langsam fahren die beiden nicht.

