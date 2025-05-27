Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin Erfurt

Kabel EinsFolge vom 27.05.2025
Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin Erfurt

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.05.2025: Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin Erfurt

61 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Tierärztin Melanie Reinhardt macht mit ihrer mobilen Tierarztpraxis Hausbesuche. Ihre Patienten heute: drei Wellensittiche. Bei ihnen steht die jährliche Untersuchung an. Außerdem sollen ihnen die Krallen gekürzt werden. Dafür muss Melanie Reinhardt die Tiere mit der Hand einfangen. Das passt den Wellensittichen gar nicht. Sie wehren sich mit aller Kraft!

