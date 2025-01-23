Käse auf dem Prüfstand – Lebensmittelkontrolleurin BießmannJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.01.2025: Käse auf dem Prüfstand – Lebensmittelkontrolleurin Bießmann
61 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
Heute ist Kontrolltag für Sibylle Bießmann von der Lebensmittelüberwachung Erfurt. Auf der Liste stehen ein Käsestand, ein asiatisches Restaurant und eine Eisdiele. Alle drei gastronomischen Einrichtungen werden unangekündigt kontrolliert. Und auch bei allen dreien findet die Kontrolleurin hygienische Mängel oder gravierende Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. Oft sind die Mitarbeiter schlecht ausgebildet oder es fehlt an Personal. Zu Lasten des Verbrauchers.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen