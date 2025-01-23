Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Käse auf dem Prüfstand – Lebensmittelkontrolleurin Bießmann

Kabel EinsFolge vom 23.01.2025
Käse auf dem Prüfstand – Lebensmittelkontrolleurin Bießmann

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.01.2025: Käse auf dem Prüfstand – Lebensmittelkontrolleurin Bießmann

61 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Heute ist Kontrolltag für Sibylle Bießmann von der Lebensmittelüberwachung Erfurt. Auf der Liste stehen ein Käsestand, ein asiatisches Restaurant und eine Eisdiele. Alle drei gastronomischen Einrichtungen werden unangekündigt kontrolliert. Und auch bei allen dreien findet die Kontrolleurin hygienische Mängel oder gravierende Verstöße gegen das Lebensmittelrecht. Oft sind die Mitarbeiter schlecht ausgebildet oder es fehlt an Personal. Zu Lasten des Verbrauchers.

