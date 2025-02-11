Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum Führerschein

Kabel Eins
Folge vom 11.02.2025
Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum Führerschein

Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum FührerscheinJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.02.2025: Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum Führerschein

61 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12

Fahrlehrer und Chef Christoph Flittner hat schon mehr als 8000 Fahrschüler erfolgreich zum Führerschein begleitet. Heute steht er einer Fahrschülerin bei ihren ersten Fahrstunden zur Seite und einem Fahrschüler, der das Fahren mit einem Anhänger üben möchte. Christoph Flittner macht mit Herz und Humor aus seinen Fahrschülern sichere Verkehrsteilnehmer. Und: Polizeistreife Bremerhaven - Busunfall mit Schulkindern

