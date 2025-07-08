Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter Kneipe

Kabel EinsFolge vom 08.07.2025
Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter Kneipe

Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter KneipeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.07.2025: Thema u. a.: Hygienemängel in Stuttgarter Kneipe

62 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

In Stuttgart kontrollieren Axel Bornemann und Andreas Bunz eine Kneipe, die auch Speisen anbietet. Der erste Blick in die Küche stimmt die Kontrolleure positiv. Doch der Teufel liegt im Detail. Denn hinter der Abzugshaube findet Axel hartnäckige Fettverschmutzungen. Im Kühlschrank entdeckt Axel Schimmel. Die Zitronen und Limetten darin, müssen deshalb vorsichtshalber entsorgt werden. Die Mängel an der Wasserzapfanlage muss der Betreiber sofort beheben – sonst muss er sie stilllegen.

Alle verfügbaren Folgen